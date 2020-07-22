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В Украине усиливают меры безопасности, фото: Национальная полиция
Нацполиция усиливает меры безопасности в девяти областях Украиныhttps://racurs.ua/n141438-nacpoliciya-usilivaet-mery-bezopasnosti-v-devyati-oblastyah-ukrainy.htmlРакурс
Национальная полиция усиливает меры безопасности в девяти областях.
Соответствующее решение приняло руководство Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Меры безопасности усиливаются в следующих областях:
- Винницкой;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Львовской;
- Ровенской;
- Тернопольской;
- Хмельницкой;
- Черновицкой.
Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений, — отмечают в пресс-службе Нацполиции.
Отмечается, что новые меры предусматривают несение службы полицейскими нарядами в центральных частях облцентров и в общественных местах, где может находиться значительное количество людей, а также выставления мобильных постов на въездах и выездах из этих населенных пунктов.
Также полицейские будут патрулировать улицы и территории автостанций и железнодорожных вокзалов.
Кроме того, предусмотрено применение правоохранителями таких превентивных мер:
- проверка документов у подозрительных лиц и проведение поверхностного осмотра;
- проверка транспортных средств, которые по внешним признакам не используются в течение длительного времени, с целью выявления взрывных устройств;
- особое внимание к подозрительным вещам и предметам, в которых может быть размещена взрывчатка;
- обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах.
Напомним, утром 21 июля в Волынской области террорист захватил автобус с пассажирами. Освободить заложников и задержать злоумышленника удалось только вечером.
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