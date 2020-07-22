В Украине усиливают меры безопасности, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n141438-nacpoliciya-usilivaet-mery-bezopasnosti-v-devyati-oblastyah-ukrainy.html

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Национальная полиция усиливает меры безопасности в девяти областях.

Соответствующее решение приняло руководство Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Меры безопасности усиливаются в следующих областях:

Винницкой;

Житомирской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Ровенской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Черновицкой.

Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений, — отмечают в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что новые меры предусматривают несение службы полицейскими нарядами в центральных частях облцентров и в общественных местах, где может находиться значительное количество людей, а также выставления мобильных постов на въездах и выездах из этих населенных пунктов.

Также полицейские будут патрулировать улицы и территории автостанций и железнодорожных вокзалов.

Кроме того, предусмотрено применение правоохранителями таких превентивных мер:

проверка документов у подозрительных лиц и проведение поверхностного осмотра;

проверка транспортных средств, которые по внешним признакам не используются в течение длительного времени, с целью выявления взрывных устройств;

особое внимание к подозрительным вещам и предметам, в которых может быть размещена взрывчатка;

обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах.

Напомним, утром 21 июля в Волынской области террорист захватил автобус с пассажирами. Освободить заложников и задержать злоумышленника удалось только вечером.