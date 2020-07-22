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Ракурс
В Украине усиливают меры безопасности, фото: Национальная полиция

Нацполиция усиливает меры безопасности в девяти областях Украины

22 июл 2020, 08:06
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Национальная полиция усиливает меры безопасности в девяти областях.

Соответствующее решение приняло руководство Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Меры безопасности усиливаются в следующих областях:

  • Винницкой;
  • Житомирской;
  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковской;
  • Львовской;
  • Ровенской;
  • Тернопольской;
  • Хмельницкой;
  • Черновицкой.

Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений, — отмечают в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что новые меры предусматривают несение службы полицейскими нарядами в центральных частях облцентров и в общественных местах, где может находиться значительное количество людей, а также выставления мобильных постов на въездах и выездах из этих населенных пунктов.

Также полицейские будут патрулировать улицы и территории автостанций и железнодорожных вокзалов.


Кроме того, предусмотрено применение правоохранителями таких превентивных мер:

  • проверка документов у подозрительных лиц и проведение поверхностного осмотра;
  • проверка транспортных средств, которые по внешним признакам не используются в течение длительного времени, с целью выявления взрывных устройств;
  • особое внимание к подозрительным вещам и предметам, в которых может быть размещена взрывчатка;
  • обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах.

Напомним, утром 21 июля в Волынской области террорист захватил автобус с пассажирами. Освободить заложников и задержать злоумышленника удалось только вечером.

Источник: Ракурс


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