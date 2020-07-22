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В Україні посилюють заходи безпеки, фото: Національна поліція

Нацполіція посилює заходи безпеки в дев’яти областях України

22 лип 2020, 08:06
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Національна поліція посилює заходи безпеки у дев’яти областях.

Відповідне рішення ухвалило керівництво Нацполіції. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Заходи безпеки посилюються в таких областях:

  • Вінницькій;
  • Житомирській;
  • Закарпатській;
  • Івано-Франківській;
  • Львівській;
  • Рівненській;
  • Тернопільській;
  • Хмельницькій;
  • Чернівецькій.

Заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам, — зазначають у прес-службі Нацполіції.

Зазначається, що нові заходи передбачають несення служби поліцейськими нарядами у центральних частинах облцентрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість людей, а також виставлення мобільних постів на в’їздах та виїздах з цих населених пунктів.

Також поліцейські патрулюватимуть вулиці і території автостанцій та залізничних вокзалів.


Крім того, передбачене застосування правоохоронцями таких превентивних заходів:

  • перевірка документів у підозрілих осіб та проведення поверхневого огляду;
  • перевірка транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються впродовж тривалого часу, з метою виявлення вибухових пристроїв;
  • особлива увага до підозрілих речей та предметів, в яких може бути розміщена вибухівка;
  • забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах.

Нагадаємо, вранці 21 липня у Волинській області терорист захопив автобус із пасажирами. Звільнити заручників та затримати зловмисника вдалося лише ввечері.

Джерело: Ракурс


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