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В Україні посилюють заходи безпеки, фото: Національна поліція
Нацполіція посилює заходи безпеки в дев’яти областях Україниhttps://racurs.ua/ua/n141438-nacpoliciya-posyluie-zahody-bezpeky-v-dev-yaty-oblastyah-ukrayiny.htmlРакурс
Національна поліція посилює заходи безпеки у дев’яти областях.
Відповідне рішення ухвалило керівництво Нацполіції. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Заходи безпеки посилюються в таких областях:
- Вінницькій;
- Житомирській;
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Львівській;
- Рівненській;
- Тернопільській;
- Хмельницькій;
- Чернівецькій.
Заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, недопущення дестабілізації оперативної обстановки, а також для виконання завдань із запобігання терористичним проявам, — зазначають у прес-службі Нацполіції.
Зазначається, що нові заходи передбачають несення служби поліцейськими нарядами у центральних частинах облцентрів та в громадських місцях, де може перебувати значна кількість людей, а також виставлення мобільних постів на в’їздах та виїздах з цих населених пунктів.
Також поліцейські патрулюватимуть вулиці і території автостанцій та залізничних вокзалів.
Крім того, передбачене застосування правоохоронцями таких превентивних заходів:
- перевірка документів у підозрілих осіб та проведення поверхневого огляду;
- перевірка транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються впродовж тривалого часу, з метою виявлення вибухових пристроїв;
- особлива увага до підозрілих речей та предметів, в яких може бути розміщена вибухівка;
- забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах.
Нагадаємо, вранці 21 липня у Волинській області терорист захопив автобус із пасажирами. Звільнити заручників та затримати зловмисника вдалося лише ввечері.
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