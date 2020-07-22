В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирусную болезнь COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2, в Украине за сутки обнаружили у еще 829 человек. Из них 75 детей и 83 медработника. 197 больных госпитализировали.

Таким образом, за все время эпидемии в Украине зафиксировали уже 60 тыс. 995 случаев COVID-19. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время сегодняшнего брифинга.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали во Львовской (124 инфицированных) и Ивано-Франковской (78 больных) областях, а также в Киеве (132 случая).

Умерли за сутки в Украине 16 инфицированных, больше всего летальных случаев — в Черновицкой и Закарпатской областях (по три случая). Всего в Украине за время эпидемии умерли 1 тыс. 534 больных.

Выздоровели за сутки 973 человека. Таким образом, уже вторые сутки количество тех, кто выздоровел, превышает количество новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине COVID-19 одолели уже почти 33,2 тыс. больных.

Напомним, в ВОЗ недавно заявили, что эпидемию COVID-19 не удастся остановить путем только введение карантина.