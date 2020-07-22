В Україні триває епідемія коронавірусу

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Коронавірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, в Україні за добу виявили у ще 829 осіб. З них 75 дітей та 83 медпрацівники. 197 хворих госпіталізовано.

Таким чином, за весь час епідемії в Україні зафіксовано вже 60 тис. 995 випадків COVID-19. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час сьогоднішнього брифінгу.

Найбільше нових випадків за добу зафіксовано у Львівській (124 інфікованих) та Івано-Франківській (78 хворих) областях, а також у Києві (132 випадки).

Померли за добу в Україні 16 інфікованих, найбільше летальних випадків — у Чернівецькій та Закарпатській областях (по три випадки).

Всього в Україні за час епідемії померли 1 тис. 534 хворих.

Одужали за добу 973 особи. Таким чином, вже другу добу поспіль кількість тих, хто одужав, перевищує кількість нових випадків захворювання коронавірусом.

Всього в Україні COVID-19 здолали вже майже 33,2 тис. хворих.

Нагадаємо, у ВООЗ нещодавно заявили, що епідемію COVID-19 не вдасться зупинити шляхом лише запровадження карантину.