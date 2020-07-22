Вчера в Волынской области террорист захватил автобус с заложниками, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n141442-terakt-v-lucke-osvobojdennye-zalojniki-rasskazali-kak-terrorist-s-nimi-obraschalsya-video.html

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Теракт в Луцке всколыхнул всю Украину. Заложники, которых вчера, 21 июля, захватил и в течение дня удерживал в автобусе в центре Луцка террорист Максим Кривошей, рассказали, как он с ними обращался.

По их словам, террорист вел себя с людьми в автобусе в целом хорошо и не угрожал, но на улицу не отпускал. Об этом говорится в сюжете журналиста Андрея Гнатюка.

Только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений, — рассказала одна из заложниц.

Отмечается, что террорист, в частности, поздравил заложников с «днем антисистемы», а также требовал от руководителей страны публично признать себя «внутренними террористами». О своих требованиях террорист неоднократно напоминал выстрелами.

В туалет он нам предлагал в ведро, а на улицу не отпускал, — отметила другая освобождена заложница.

Никто из заложников физически не пострадал и не нуждался в медицинской помощи. После освобождения с заложниками провели многочасовые следственные действия.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1» сообщил, что заложников осмотрели медики, с ними также работали психологи. Освобожденных опросили следователи, чтобы воссоздать истинную картину событий.

Относительно компенсаций — то мне неизвестно, что такое решение принималось. Если его примет Кабмин, то его опубликуют. У меня такой информации нет, — отметил Геращенко.



Напомним, в интернете появилось странное видео вчерашнего задержания Кривоша. На нем можно увидеть, что Кривош долгое время ожидал полицию, выйдя сдаваться из автобуса.