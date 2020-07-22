Вчора у Волинській області терорист захопив автобус із заручниками, фото: Національна поліція

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Теракт у Луцьку сколихнув усю Україну. Заручники, яких вчора, 21 липня, захопив та протягом дня утримував в автобусі у центрі Луцька терорист Максим Кривош, розповіли, як він з ними поводився.

За їхніми словами, терорист поводився з людьми у автобусі загалом добре і не погрожував, проте надвір не відпускав. Про це йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.

Тільки спокійно вести себе, щоб ніяких зайвих рухів, — розповіла одна із заручниць.

Зазначається, що терорист, зокрема, вітав заручників із «днем антисистеми», а також вимагав від керівників держави публічно визнати себе «внутрішніми терористами». Про свої вимоги терорист неодноразово нагадував пострілами.

В туалет він нам пропонував у відро, а на вулицю не відпускав, — зазначила інша звільнена заручниця.

Ніхто із заручників фізично не постраждав та не потребував медичної допомоги. Після звільнення із заручниками провели кількагодинні слідчі дії.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу «1+1» повідомив, що заручників оглянули медики, з ними також працювали психологи. Звільнених опитали слідчі, щоб відтворити справжню картину подій.

Щодо компенсацій — то мені невідомо, що таке рішення ухвалювалося. Якщо його ухвалить Кабмін, то його опублікують. У мене такої інформації немає, — зазначив Геращенко.



Нагадаємо, в інтернеті з’явилося дивне відео вчорашнього затримання Кривоша. На ньому можна побачити, що Кривош довгий час очікував поліцію, вийшовши здаватися з автобуса.