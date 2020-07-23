Погода на 24 июля. Фото: Pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 24 июля ожидается солнечная с переменной облачностью по всей. Дожди и грозы ожидаются в Закарпатской области, на остальной территории страны прогнозируют сухую и теплую погоду.

Ближайшая ночь будет достаточно прохладной — от 11° тепла в западных областях до 18° выше нуля в южных. Днем столбики термометров покажут 24−30° выше нуля. Ветер обещают северо-западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 24 июля будет без существенных осадков, но с облачностью. Ночью воздух прогреется до 12−14° тепла, а днем — 24−26° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет солнечной, иногда на небе будут появляться облака. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, днем 25−27° выше нуля.

Погодные условия в Одессе в пятницу тоже прогнозируются без существенных осадков. Температура воздуха ночью ожидается 18−20° тепла, а днем — 25−27° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет солнечная и теплая, а температурные показатели будут следующими: ночью 10−12° тепла, а днем — 23−25° выше нуля.

Погода в Карпатах 24 июля ожидается дождливая, но теплая. Столбики термометров в темное время суток покажут 12−14° тепла, а днем 25−27° тепла по Цельсию.





Геомагнитная обстановка в Украине 24 июля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.





Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Киеве побила свыше 20 температурных рекордов. На этот раз июльская ночь на воскресенье в столице Украины оказалась самой теплой за последние 140 лет.