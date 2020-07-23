Погода на 24 липня. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141531-minlyva-hmarnist-ta-litni-doschi-v-karpatah-pogoda-v-ukrayini-na-24-lypnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 24 липня очікується сонячна з мінливою хмарністю по всій території країни. Дощі і грози очікуються в Закарпатській області, на решті території країни прогнозують суху і теплу погоду.



Найближча ніч буде досить прохолодною — від 11° тепла в західних областях до 18° вище нуля в південних. Вдень стовпчики термометрів покажуть 24−30° вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 24 липня буде без істотних опадів, але з хмарністю. Вночі повітря прогріється до 12−14° тепла, а вдень — 24−26° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу буде сонячною, іноді на небі будуть з’являтися хмари. Температура повітря вночі 11−13° тепла, вдень 25−27° вище нуля.

Погодні умови в Одесі в п’ятницю будуть без істотних опадів. Температура повітря вночі очікується 18−20° тепла, а вдень — 25−27° вище нуля.



Погода у Львові завтра буде сонячна і тепла, а температурні показники будуть такими: вночі 10−12° тепла, а вдень — 23−25 ​° вище нуля.

Погода в Карпатах 24 липня очікується тепла, але з опадами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 12−14 ° тепла, а вдень 25−27 ° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 24 липня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода у Києві побила понад 20 температурних рекордів. Цього разу липнева ніч на неділю в столиці України виявилася найтеплішою за останні 140 років.