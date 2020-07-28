Повесился в лесополосе капитан ВСУ. Фото: Радио КП

https://racurs.ua/n141731-povesilsya-v-lesopolose-kapitan-vsu.html

Ракурс

В Кропивницком повесился командир противопожарной роты воинской части А-1405 капитан Вооруженных сил Украины. Погибшему было всего 33 года.

Об этом рассказала и.о.заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части А-1405 Анна Вольская в комментарии «Суспільному».

Трагедия произошла 27 июля в лесополосе возле улицы Жадова в Кропивницком. В воинской части об этом стало известно в 16.10. Капитан в это время не находился на службе.

По словам Вольской, у военного не было проблем во время службы, характеризовался погибший хорошо. Конфликтов между ним и другими военными не наблюдалось.

Сейчас ведется следствие.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Закарпатье человек покончил с собой в прямом эфире. Перед смертью он сетовал на действия полиции. Отмечается, что во время трансляции он ругался и заявил, что в его смерти виноваты правоохранители, которые «не дают ему нормально жить». Затем 28-летний мужчина повесился.