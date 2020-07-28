Увеличил нос соперника-еврея в предвыборной рекламе сенатор в США. Фото: nytimes.com

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Ракурс

Увеличил нос соперника-еврея в предвыборной рекламе сенатор-республиканец Дэвид Пердью. Скандальная реклама была размещена в Facebook и вызвала волну негодования со стороны общественности.

Реклама Пердью содержала зернистые снимки его евреев-оппонентов Джона Оссоффа и лидера сенатского меньшинства Чака Шумера, сообщает The New York Time.

Под фотоснимками политиков красовалась надпись: «Демократы пытаются купить Джорджию!» Кроме того, Пердью также указал, что Шумер потратил на предвыборную гонку 3 млн долл.

Но вовсе не надписи стали причиной скандала, а заметно увеличенный нос Оссоффа. Критики усмотрели в снимке Оссоффа проявление антисемитизма, а также обвинили Пердью в отсутствии оригинальности, указав на то, что подобный штамп использовался на протяжении всей истории.

Пердью заявил, что увеличение носа Оссоффа — это дело рук стороннего подрядчика и он не имеет к этому инциденту отношения. Однако оправдания сенатора еврейские организации не приняли.

Оссофф потребовал от Пердью публичных извинений перед еврейской общиной и заявил, что никто не верит в неубедительные оправдания сенатора.

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