Збільшив ніс суперника-єврея у передвиборчій рекламі сенатор у США. Фото: nytimes.com

https://racurs.ua/ua/n141730-zbilshyv-nis-supernyka-ievreya-u-peredvyborchiy-reklami-senator-u-ssha-foto.html

Ракурс

Збільшив ніс суперника-єврея у передвиборчій рекламі сенатор-республіканець Девід Пердью. Скандальна реклама була розміщена в Facebook і викликала хвилю обурення з боку громадськості.

Реклама Пердью містила зернисті знімки його євреїв-опонентів Джона Оссоффа і лідера сенатської меншості Чака Шумера, повідомляє The New York Time.

Під фотознімками політиків красувався напис: «Демократи намагаються купити Джорджію!» Крім того, Пердью також вказав, що Шумер витратив на передвиборчу гонку 3 млн дол.

Але зовсім не написи стали причиною скандалу, а помітно збільшений ніс Оссоффа. Критики угледіли у знімку Оссоффа прояв антисемітизму, а також звинуватили Пердью у відсутності оригінальності, вказавши на те, що подібний штамп використовувався протягом всієї історії.

Пердью заявив, що збільшення носа Оссоффа — це справа рук стороннього підрядника і він не має до цього інциденту відносин. Однак виправдання сенатора єврейські організації не прийняли.

Оссофф зажадав від Пердью публічних вибачень перед єврейською громадою і заявив, що ніхто не вірить у непереконливі виправдання сенатора.

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