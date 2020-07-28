Повісився у лісосмузі капітан ЗСУ. Фото: Радио КП

https://racurs.ua/ua/n141731-povisyvsya-u-lisosmuzi-kapitan-zsu.html

Ракурс

У Кропивницькому повісився командир протипожежної роти військової частини А-1405 капітан Збройних сил України. Загиблому було всього 33 роки.

Про це розповіла в.о.заступника командира з морально-психологічного забезпечення частини А-1405 Ганна Вольська у коментарі «Суспільному».

Трагедія сталася 27 липня у лісосмузі поблизу вулиці Жадова у Кропивницькому. У частині про це повідомили о 16.10. Капітан у цей час не перебував на службі.

За словами Вольської, у військового не було проблем під час служби, характеризувався загиблий добре. Конфліктів між ним та іншими військовими не спостерігалося.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Закарпатті чоловік вчинив самогубство у прямому ефірі. Перед смертю він нарікав на дії поліції. Під час трансляції він лаявся і заявляв, що у його смерті винні правоохоронці, які «не дають йому нормально жити». Потім 28-річний чоловік повісився.