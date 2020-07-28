Пятерых блогерш бросили за решетку в Египте за «пропаганду безнравственности»

Ханин Хоссам (слева) и Мавада Аль-Адхам (справа). Изображение: SkyNews

https://racurs.ua/n141733-pyateryh-blogersh-brosili-za-reshetku-v-egipte-za-propagandu-beznravstvennosti.html

Ракурс

В Египте к двухлетнему тюремному заключению приговорили пятерых блогерш, которых обвинили в «пропаганде безнравственности».

Соответствующее решение суд принял 27 июля, сообщает агентство Reuters.

Также каждую из блогерш оштрафовали на сумму в 300 тыс. гипетских фунтов (примерно 520 тыс. грн).

У этих блогерш есть аккаунты в социальных сетях TikTok и Instagram.

В частности, 20-летнюю студентку Каирского университета Ханин Хоссам, которая имеет около 1 млн подписчиков в соцсетях, обвинили в «поощрении девушек знакомиться с мужчинами через видеоприложение» с целью получения денег.

Ее арестовали в апреле после публикации видеоролика, который прокуратура Египта считает «неприличным».

В этом видео она рассказала, как женщины могут сотрудничать с ней, чтобы заработать до 3 тыс. долл. США. Для этого они должны были вести чаты с мужчинами через видеоприложение Likee, получая плату в соответствии с количеством подписчиков, которые просматривали эти чаты.

Египетские правоохранители расценили это как фактически предложение молодым женщинам продавать себя через интернет.

Еще одну блогершу — Маваду Аль-Адхам, у которой примерно 2 млн подписчиков, осудили за публикацию «непристойных видео и фотографий».

Имена остальных трех блогеров не сообщаются. Известно, что они помогали Хоссам и Аль-Адхам вести их аккаунты.

Защита блогерок планирует обжаловать эти приговоры суда.

Напомним, полиция недавно задержала жителя Львовщины, опубликовавшего в Instagram видео с «законсервированным» котенком.