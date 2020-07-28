П’ятьох блогерок кинули за ґрати в Єгипті за «пропаганду аморальності»

Ханін Хоссам (ліворуч) та Мавада Аль-Адхам (праворуч). Зображення: SkyNews

https://racurs.ua/ua/n141733-p-yatoh-blogerok-kynuly-za-raty-v-iegypti-za-propagandu-amoralnosti.html

Ракурс

У Єгипті до дворічного тюремного ув’язнення засудили п’ятьох блогерок, яких звинуватили у «пропаганді аморальності».

Відповідне рішення суд ухвалив 27 липня, повідомляє агентство Reuters.

Також кожну з блогерок оштрафували на суму в 300 тис. єгипетських фунтів (приблизно 520 тис. грн).

У цих блогерок є акаунти в соціальних мережах TikTok та Instagram.

Зокрема, 20-річну студентку Каїрського університету Ханін Хоссам, яка має близько 1 млн підписників у соцмережах, звинуватили в «заохочуванні дівчат знайомитися з чоловіками через відеододаток» з метою отримання грошей.

Її заарештували у квітні після публікації відеоролику, який прокуратура Єгипту вважає «непристойним».

У цьому відео вона розповіла, як жінки можуть співпрацювати з нею, щоб заробити до 3 тис. дол. США. Для цього вони повинні були вести чати з чоловіками через відеододаток Likee, отримуючи плату відповідно до кількості підписників, які переглядали ці чати.

Єгипетські правоохоронці розцінили це як фактично пропозицію молодим жінкам продавати себе через інтернет.

Ще одну блогерку — Маваду Аль-Адхам, у якої приблизно 2 млн підписників, засудили за публікацію «непристойних відео і фотографій».

Імена інших трьох блогерок не повідомляються. Відомо, що вони допомагали Хоссам і Аль-Адхам вести їхні акаунти.

Захист блогерок планує оскаржити ці вироки суду.

Нагадаємо, поліція нещодавно затримала жителя Львівщини, який в Instagram опублікував відео із «законсервованим» кошеням.