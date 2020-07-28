Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n141734-zelenskiy-sozdal-voenno-grajdanskuu-administraciu-v-severodonecke.html

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Президент Украины Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области.

Зеленский также поручил принять необходимые меры, связанные с образованием ВЦА. Соответствующий указ № 297/2020 опубликован на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно закону «О военно-гражданской администрации» они образуются как временная мера для обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе вооруженной агрессии Российской Федерации.



Вчера, 27 июля, Зеленский постановил создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что оккупанты трижды открывали огонь по позициям украинских военных в первый день перемирия в Донбассе.