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Ракурс
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Українська правда

Зеленський утворив військово-цивільну адміністрацію в Сєвєродонецьку

28 лип 2020, 17:14
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Президент України Володимир Зеленський утворив військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк на Луганщині.

Зеленський також доручив провести необхідні заходи, що пов’язані з утворенням ВЦА. Відповідний указ № 297/2020 опублікований на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно із законом «Про військово-цивільні адміністрації» вони утворюються як тимчасовий захід для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації.


Учора, 27 липня, Зеленський постановив створити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових у перший день перемир’я на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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