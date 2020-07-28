Зеленський утворив військово-цивільну адміністрацію в Сєвєродонецьку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n141734-zelenskyy-utvoryv-viyskovo-cyvilnu-administraciu-v-sievierodonecku.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський утворив військово-цивільну адміністрацію міста Сєвєродонецьк на Луганщині.

Зеленський також доручив провести необхідні заходи, що пов’язані з утворенням ВЦА. Відповідний указ № 297/2020 опублікований на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Згідно із законом «Про військово-цивільні адміністрації» вони утворюються як тимчасовий захід для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації.

Учора, 27 липня, Зеленський постановив створити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових у перший день перемир’я на Донбасі.