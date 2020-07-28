Список стран «красной» и «зеленой» зон обновил Минздрав. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n141735-spisok-stran-krasnoy-i-zelenoy-zon-obnovil-minzdrav.html

Ракурс

Список стран «красной» и «зеленой» зон обновило Министерство здравоохранения Украины. Согласно статистике, в Украине фиксируется 66,7 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, поэтому наша страна отнесена в «красную» зону.

Обновленный перечень стран с разбивкой на «красную» и «зеленую» зоны опубликован на сайте Минздрава.

В «красной» зоне оказались такие страны, как Албания (67,52 случаев на 100 тыс. населения), Болгария (68,14) и Сербия (104,74). Также в этой категории Черногория, США, Румыния, Франция, Португалия, Россия, Беларусь, Испания, Великобритания и ряд других стран.

В «зеленой» зоне пока что остаются популярные туристические направления Турция и Египет. Кроме того, в эту зону входят Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Италия, Швейцария, Австрия, Кипр, Словения, Словакия, Венгрия, Грузия и другие страны.

Следует уточнить, что по состоянию на 27 июля нет данных о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения в Великобритании, Швеции и Испании.

Как известно, при въезде из стран «красной» зоны необходимо проходить 14-дневную самоизоляцию, либо предоставить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус. При въезде из стран «зеленой» зоны ограничений нет.

Как ранее писал «Ракурс», адаптивный карантин с 1 августа предусматривает разделение Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную, в зависимости от уровня эпидемической опасности. Правила карантина в этих зонах будут разными.