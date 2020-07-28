Список країн «червоної» і «зеленої» зон оновило МОЗ. Фото: 24 канал

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Ракурс

Список країн «червоної» і «зеленої» зон оновило Міністерство охорони здоров’я України. Згідно зі статистикою, в Україні фіксується 66,7 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення, тому наша країна віднесена до «червоної» зони.

Оновлений перелік країн з розбивкою на «червону» і «зелену» зони опублікований на сайті Міністерства охорони здоров’я.

У «червоній» зоні опинилися такі країни, як Албанія (67,52 випадків на 100 тис. населення), Болгарія (68,14) і Сербія (104,74). Також у цій категорії Чорногорія, США, Румунія, Франція, Португалія, Росія, Білорусь, Іспанія, Великобританія та низка інших країн.

У «зеленій» зоні поки що залишаються популярні туристичні напрямки Туреччина і Єгипет. Крім того, до цієї зони входять Чехія, Греція, Польща, Хорватія, Італія, Швейцарія, Австрія, Кіпр, Словенія, Словаччина, Угорщина, Грузія та інші країни.

Слід уточнити, що станом на 27 липня немає даних про кількість активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення у Великобританії, Швеції та Іспанії.

Як відомо, під час в’їзду з країн «червоної» зони необхідно проходити 14-денну самоізоляцію, або надати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Під час в’їзду з країн «зеленої» зони обмежень немає.

Як раніше писав «Ракурс», адаптивний карантин із 1 серпня передбачає поділ України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону, в залежності від рівня епідемічної небезпеки. Правила карантину в цих зонах будуть різними.