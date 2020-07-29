Зеленский возложил на Кремль ответственность за перемирие. Фото: president.gov.ua

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Украина будет придерживаться тотального перемирия на Донбассе, а от России зависит то, сдержит ли она боевиков самопровозглашенных ЛНР и ДНР от ведения боевых действий.

Именно от действий Москвы будет зависеть то, будет ли на Донбассе соблюдаться перемирие со стороны пророссийских незаконных вооруженных формирований. Действия оккупантов спрогнозировать очень трудно. Об этом 29 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге во время посещения «Охматдета» по случаю открытия второй очереди нового корпуса.

Сегодня мы это выполняем стопроцентно, не на 99,9%, а 100%. Я благодарен всем, кто это делает и за это отвечает. Что касается той стороны — все будет зависеть, я уверен, от Российской Федерации, сможет ли она так же все контролировать, и смогут ли они придерживаться тех договоренностей, которые у нас были. Мы увидим. Если та сторона действительно хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, мы это будем чувствовать, и все, — отметил глава государства.

Зеленский согласился, что очень сложно проконтролировать 410 км временной разграничительной линии на Донбассе. Президент добавил, что украинская армия мощно будет отвечать боевикам, если те будут осуществлять серьезные обстрелы.

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой РФ Владимиром Путиным прекращение огня на Донбассе. В Офисе президента заявили, что Путин во время этого разговора поддержал договоренность о прекращении огня.

В Кремле позже заявили, что Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, потому что вроде бы «не является участником конфликта».