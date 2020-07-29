Зеленський поклав на Кремль відповідальність за перемир’я. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n141768-zelenskyy-poklav-na-kreml-vidpovidalnist-za-peremyr-ya.html

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Україна дотримуватиметься тотального перемир’я на Донбасі, а від Росії залежить те, чи стримає вона бойовиків самопроголошених ЛНР та ДНР від ведення бойових дій.

Саме від дій Москви залежатиме те, чи буде на Донбасі дотримуватися перемир’я з боку проросійських незаконних збройних формувань. Дії окупантів спрогнозувати дуже важко. Про це 29 липня заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу під час відвідування «Охматдиту» з нагоди відкриття другої черги нового корпусу.

Ми будемо робити все, щоб зберегти перемир’я. Сьогодні ми це виконуємо стовідсотково, не на 99,9%, а 100%. Я вдячний всім, хто це робить і за це відповідає. Що стосується тієї сторони — все буде залежати, я впевнений, від Російської Федерації, чи вона зможе так само все контролювати, і чи вони зможуть дотримуватися тих домовленостей, які у нас були. Ми побачимо. Якщо та сторона дійсно хоче припинення війни, про що вони постійно кажуть, ми це будемо відчувати, і все, — зазначив глава держави.

Зеленський погодився, що дуже складно проконтролювати 410 км розмежувальної тимчасової лінії на Донбасі. Президент додав, що українська армія потужно відповідатиме бойовикам, якщо ті здійснюватимуть серйозні обстріли.

Нагадаємо, 26 липня президент України Володимир Зеленський обговорив з главою РФ Володимиром Путіним припинення вогню на Донбасі. В Офісі президента заявили, що Путін під час цієї розмови підтримав домовленість про припинення вогню.

У Кремлі пізніше заявили, що Росія не може виступати в якості гаранта дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, бо начебто «не є учасником конфлікту».