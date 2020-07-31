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Ракурс
Медицина в Украине. Фото: Pixabay

В чем украинская медицина лучше европейской, рассказали в Минздраве (ИНФОГРАФИКА)

31 июл 2020, 12:00
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Медицина в Украине начинает выходить из кризисного состояния. Скорая приезжает на большее количество вызовов вовремя и госпитализирует пациентов, спасая им жизнь.

Отмечается, что скорая помощь в Украине обеспечивает больше услуг, чем в любой другой стране Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Сообщается, что в Украине запущены 25 региональных центров экстренной медицинской помощи в которых работают 2 тыс. 956 бригад. Медицинские бригады за год совершили 6 млн 868 тыс. 961 выездов, из которых 2 млн выездов были своевременными, а еще 2 млн пациентов были госпитализированы.


В Минздраве сравнили работу скорой в разных странах ЕС. Так, оказалось, что в Италии и Германии скорая приезжает только тогда, когда есть серьезная угроза жизни. На Кипре — только в случае родов, сердечных приступов, ДТП и остановки дыхания.

Сравнение украинской медицины со странами ЕС. Инфографика: Минздрав

В Украине же скорая приезжает в следующих случаях:

  • обморок;
  • расстройство дыхания;
  • боль в груди;
  • тошнота с головной болью;
  • при температуре выше 39 градусов;
  • отравлении;
  • нарушении течения беременности;
  • укусах животных и травмах.

В свою очередь заработная плата медиков в Украине является самой низкой среди стран Европы и составляет 199 долл. в месяц. На здравоохранение в Украине тратят только 3,1% ВВП, тогда как страны Европы тратят до 12% своего ВВП на медицину.

Сравнение зарплат украинских медиков с европейскими коллегами. Инфографика: Минздрав

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий планирует тратить 6% ВВП на медицину и ожидает финансирования из фонда борьбы с коронавирусом.

Источник: Ракурс


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