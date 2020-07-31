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В Минздраве сравнили работу скорой в разных странах ЕС. Так, оказалось, что в Италии и Германии скорая приезжает только тогда, когда есть серьезная угроза жизни.
На Кипре — только в случае родов, сердечных приступов, ДТП и остановки дыхания.
В свою очередь заработная плата медиков в Украине является самой низкой среди стран Европы и составляет 199 долл. в месяц. На здравоохранение в Украине тратят только
3,1% ВВП, тогда как страны Европы тратят до 12% своего ВВП на медицину.
Медицина в Украине. Фото: Pixabay
В чем украинская медицина лучше европейской, рассказали в Минздраве (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n141864-v-chem-ukrainskaya-medicina-luchshe-evropeyskoy-rasskazali-v-minzdrave-infografika.htmlРакурс
Медицина в Украине начинает выходить из кризисного состояния. Скорая приезжает на большее количество вызовов вовремя и госпитализирует пациентов, спасая им жизнь.
Отмечается, что скорая помощь в Украине обеспечивает больше услуг, чем в любой другой стране Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
Сообщается, что в Украине запущены 25 региональных центров экстренной медицинской помощи в которых работают 2 тыс. 956 бригад. Медицинские бригады за год совершили 6 млн 868 тыс. 961 выездов, из которых 2 млн выездов были своевременными, а еще 2 млн пациентов были госпитализированы.
В Минздраве сравнили работу скорой в разных странах ЕС. Так, оказалось, что в Италии и Германии скорая приезжает только тогда, когда есть серьезная угроза жизни.
На Кипре — только в случае родов, сердечных приступов, ДТП и остановки дыхания.
В Украине же скорая приезжает в следующих случаях:
- обморок;
- расстройство дыхания;
- боль в груди;
- тошнота с головной болью;
- при температуре выше 39 градусов;
- отравлении;
- нарушении течения беременности;
- укусах животных и травмах.
В свою очередь заработная плата медиков в Украине является самой низкой среди стран Европы и составляет 199 долл. в месяц. На здравоохранение в Украине тратят только
3,1% ВВП, тогда как страны Европы тратят до 12% своего ВВП на медицину.
Напомним, ранее мы сообщали, что глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий планирует тратить 6% ВВП на медицину и ожидает финансирования из фонда борьбы с коронавирусом.
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