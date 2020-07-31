Медицина в Україні. Фото: Pixabay

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Медицина в Україні починає виходити з кризового стану. Швидка приїжджає на більшу кількість викликів вчасно та госпіталізує пацієнтів, рятуючи їм життя.

Швидка допомога в Україні забезпечує більше послуг, ніж у будь-якій країні Європейського Союзу (ЄС). Про це повідомляє прес-центр Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Повідомляється, що в Україні працюють 25 регіональних центрів екстреної медичної допомоги, у яких працюють 2 тис. 956 бригад. Бригади за рік здійснили 6 млн 868 тис. 961 виїзд, із яких 2 млн виїздів були вчасними, а ще 2 млн пацієнтів були госпіталізовані.

У МОЗ порівняли роботу швидкої в різних країнах ЄС. Так, виявилося, що в Італії та Німеччині швидка приїздить лише тоді, коли є серйозна загроза життю. На Кіпрі — тільки в разі пологів, серцевих нападів, ДТП та зупинки дихання.







Зі свого боку в Україні швидка приїздить у таких випадках:

непритомність;

розлад дихання;

біль у грудях;

нудота з головним болем;

при температурі вище 39 градусів;

отруєння;

порушенню перебігу вагітності;

укусах тварин та травмах.

Натомість заробітна плата медиків в Україні є найнижчою серед країн Європи та складає 199 дол. на місяць. На охорону здоров’я в Україні витрачають лише 3,1% ВВП, тоді як країни Європи витрачають до 12% свого ВВП на медицину.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький планує витрачати 6% ВВП на медицину й очікує на фінансування з фонду боротьби з коронавірусом.