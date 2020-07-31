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У МОЗ порівняли роботу швидкої в різних країнах ЄС. Так, виявилося, що в Італії та Німеччині швидка приїздить лише тоді, коли є серйозна загроза життю. На Кіпрі —
тільки в разі пологів, серцевих нападів, ДТП та зупинки дихання.
Натомість заробітна плата медиків в Україні є найнижчою серед країн Європи та складає 199 дол. на місяць. На охорону здоров’я в Україні витрачають лише 3,1% ВВП, тоді
як країни Європи витрачають до 12% свого ВВП на медицину.
Медицина в Україні. Фото: Pixabay
У чому українська медицина краща за європейську, розповіли у МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n141864-u-chomu-ukrayinska-medycyna-krascha-za-ievropeysku-rozpovily-u-moz-infografika.htmlРакурс
Медицина в Україні починає виходити з кризового стану. Швидка приїжджає на більшу кількість викликів вчасно та госпіталізує пацієнтів, рятуючи їм життя.
Швидка допомога в Україні забезпечує більше послуг, ніж у будь-якій країні Європейського Союзу (ЄС). Про це повідомляє прес-центр Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Повідомляється, що в Україні працюють 25 регіональних центрів екстреної медичної допомоги, у яких працюють 2 тис. 956 бригад. Бригади за рік здійснили 6 млн 868 тис. 961 виїзд, із яких 2 млн виїздів були вчасними, а ще 2 млн пацієнтів були госпіталізовані.
У МОЗ порівняли роботу швидкої в різних країнах ЄС. Так, виявилося, що в Італії та Німеччині швидка приїздить лише тоді, коли є серйозна загроза життю. На Кіпрі —
тільки в разі пологів, серцевих нападів, ДТП та зупинки дихання.
Зі свого боку в Україні швидка приїздить у таких випадках:
- непритомність;
- розлад дихання;
- біль у грудях;
- нудота з головним болем;
- при температурі вище 39 градусів;
- отруєння;
- порушенню перебігу вагітності;
- укусах тварин та травмах.
Натомість заробітна плата медиків в Україні є найнижчою серед країн Європи та складає 199 дол. на місяць. На охорону здоров’я в Україні витрачають лише 3,1% ВВП, тоді
як країни Європи витрачають до 12% свого ВВП на медицину.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький планує витрачати 6% ВВП на медицину й очікує на фінансування з фонду боротьби з коронавірусом.
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