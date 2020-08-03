Гражданин Узбекистана сегодня захватил заложников в Киеве, фото: Зорян Шкиряк

https://racurs.ua/n141994-zahvat-zalojnikov-v-kieve-terrorist-s-10-let-stoyal-na-psihonevrologicheskom-uchete.html

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Теракт в Киеве произошел 3 августа. Террорист, который сегодня совершил захват заложников в Киеве, с 10 лет стоял на психоневрологическом учете в Узбекистане.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил об этом в своем Фейсбуке.

На учет он был поставлен в 1998 году с диагнозом «олигофрения». Олигофрения — это задержка развития или неполное развитие психики, проявляющееся в нарушениях интеллекта и ведущее к социальной дезадаптации.

По словам Геращенко, в Украине он до сегодняшнего дня вел спокойный образ жизни и не привлекался к уголовной ответственности.

Теперь его ждет суд и много лет за решеткой, — заверил заместитель министра.

Также Геращенко сообщил, что в результате обследования взрывотехниками помещения банка, в котором произошел захват заложников террористом, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Напомним, по факту террористического акта в Киеве начато уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.