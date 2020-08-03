Громадянин Узбекистану сьогодні захопив заручників у Києві, фото: Зорян Шкіряк

https://racurs.ua/ua/n141994-zahoplennya-zaruchnykiv-u-kyievi-teroryst-z-10-rokiv-stoyav-na-psyhonevrologichnomu-obliku.html

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Теракт у Києві стався 3 серпня. Терорист, який сьогодні здійснив захоплення заручників у Києві, з 10 років стояв на психоневрологічному обліку в Узбекистані.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про це у своєму Фейсбуці.

На облік він був поставлений у 1998 році з діагнозом «олігофренія». Олігофренія — це затримка розвитку або неповний розвиток психіки, що проявляється у порушеннях інтелекту і веде до соціальної дезадаптації.

За словами Геращенка, в Україні він до сьогоднішнього дня вів спокійний спосіб життя та не притягувався до кримінальної відповідальності.

Тепер на нього чекає суд і багато років за ґратами, — запевнив заступник міністра.

Також Геращенко повідомив, що в результаті обстеження вибухотехніками приміщення банку, у якому відбулося захоплення заручників терористом, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Нагадаємо, за фактом терористичного акту в Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років.