Фальсификации на выборах подтвердил глава комиссии в Витебске. Фото: euroradio.fm

https://racurs.ua/n142408-v-falsifikaciyah-soznalsya-glava-komissii-v-belorusskom-vitebske.html

Ракурс

Выборы в Беларуси трудно назвать честными после признания глава одной из участковых комиссий Витебска Сергея Питаленко. Он утверждает, что члены комиссии под давлением подписывали протокол голосования в пользу Александра Лукашенко, хотя на самом деле победу одержала Светлана Тихановская.

Переписать итоговый протокол требовал глава Октябрьской районной администрации Витебска Сергей Сташевский, сообщает «Радыё Свабода».

Подтверждением слов Питаленко является запись разговора Сташевского с членами участковой комиссии № 25. На записи слышно, как чиновник требует «подрисовать» протокол в пользу Лукашенко.

Сташевский запугивал членов комиссии судом и рекомендовал «решить вопрос» мирно. В разговоре он соглашается, что Тихановская набрала больше голосов, но ссылается на то, что перед руководством поставлены другие задачи, которые необходимо выполнять.

Питаленко сознался, что он подписал новый протокол, хотя некоторые члены комиссии отказались ставить под документом свои подписи.

Как ранее писал «Ракурс», в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании президентских выборов в Беларуси. Эта инициатива осуждает насилие власти по отношению к демонстрантам.