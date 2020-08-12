Фальсифікації на виборах підтвердив гролова комісії у Вітебську. Фото: euroradio.fm

https://racurs.ua/ua/n142408-u-falsyfikaciyah-ziznavsya-golova-komisiyi-u-biloruskomu-vitebsku.html

Ракурс

Вибори в Білорусі важко назвати чесними після зізнання голова однієї із дільничних комісій Вітебська Сергія Піталенко. Він стверджує, що члени комісії під тиском підписували протокол голосування на користь Олександра Лукашенка, хоча насправді перемогу здобула Світлана Тихановська.

Переписати підсумковий протокол вимагав голова Жовтневої районної адміністрації Вітебська Сергій Сташевський, повідомляє «Радыё Свабода».

Підтвердженням слів Піталенка є запис розмови Сташевського з членами дільничної комісії № 25. На записі чутно, як чиновник вимагає «підмалювати» протокол на користь Лукашенка.

Сташевський залякував членів комісії судом і рекомендував «вирішити питання» мирно. У розмові він погоджується, що Тихановська набрала більше голосів, але посилається на те, що перед керівництвом поставлені інші завдання, які необхідно виконувати.

Піталенко зізнався, що він підписав новий протокол, хоча деякі члени комісії відмовилися ставити під документом свої підписи.

Як раніше писав «Ракурс», у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі. Ця ініціатива засуджує насильство влади щодо демонстрантів.