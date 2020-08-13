Мощный комплекс мониторинга мобильной связи продавали в Киеве, фото: «Грозный-информ»

https://racurs.ua/n142422-sistemu-proslushivaniya-mobilnoy-svyazi-prodavali-v-kieve-sbu-foto.html

Ракурс

Комплекс мониторинга мобильной связи, позволяющий «прослушивать» телефонные разговоры и контролировать интернет-трафик, разработали и пытались продать в Киеве члены группировки, в которую входили несколько жителей столицы.

Заказчика для этого товара члены группировки подыскивали через личные связи, сообщает пресс-центр СБУ.

В состав этой группы, в частности, входили технические специалисты и специалисты сферы информационных технологий. Подпольная мастерская располагалась по месту жительства одного из фигурантов.

Трех членов этой группировки задержали в рамках проведенной спецоперации при получении от заказчика всей суммы денег.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Следствие продолжается.

Напомним, осенью прошлого года сотрудников СБУ разоблачили в незаконном прослушивании и торговле собранными данными. «Клиентов» злоумышленники подыскивали через личные связи.