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Мощный комплекс мониторинга мобильной связи продавали в Киеве, фото: «Грозный-информ»
Систему прослушивания мобильной связи продавали в Киеве — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/n142422-sistemu-proslushivaniya-mobilnoy-svyazi-prodavali-v-kieve-sbu-foto.htmlРакурс
Комплекс мониторинга мобильной связи, позволяющий «прослушивать» телефонные разговоры и контролировать интернет-трафик, разработали и пытались продать в Киеве члены группировки, в которую входили несколько жителей столицы.
Заказчика для этого товара члены группировки подыскивали через личные связи, сообщает пресс-центр СБУ.
В состав этой группы, в частности, входили технические специалисты и специалисты сферы информационных технологий. Подпольная мастерская располагалась по месту жительства одного из фигурантов.
Трех членов этой группировки задержали в рамках проведенной спецоперации при получении от заказчика всей суммы денег.
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Следствие продолжается.
Напомним, осенью прошлого года сотрудников СБУ разоблачили в незаконном прослушивании и торговле собранными данными. «Клиентов» злоумышленники подыскивали через личные связи.
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