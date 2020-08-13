Потужний комплекс моніторингу мобільного зв'язку продавали в Києві, фото: «Грозный-информ»

https://racurs.ua/ua/n142422-systemu-prosluhovuvannya-mobilnogo-zv-yazku-prodavaly-v-kyievi-sbu-foto-video.html

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Комплекс моніторингу мобільного зв’язку, який дозволяє «прослуховувати» телефонні розмови і контролювати інтернет-трафік, розробили та намагалися продати в Києві члени угруповання, до котрого входили декілька мешканців столиці.

Замовника для цього товару члени угруповання підшукували через особисті зв’язки, повідомляє прес-центр СБУ.

До складу цієї групи, зокрема, входили технічні спеціалісти і фахівці сфери інформаційних технологій. Підпільна майстерня розташовувалася за місцем проживання одного з фігурантів.

Трьох членів цього угруповання затримали в межах проведеної спецоперації під час отримання від замовника всієї суми грошей.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років. Слідство триває.

Нагадаємо, восени минулого року співробітників СБУ викрили у незаконному прослуховуванні й торгівлі зібраними даними. «Клієнтів» зловмисники підшукували через особисті зв’язки.