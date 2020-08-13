Дату презентации новых iPhone назвали инсайдеры

В этом году должна состояться презентация новых смартфонов компании Apple, фото: Martin Abegglen

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Ракурс

Презентации новых смартфонов iPhone, планшетов iPad и «умных» часов от американской компании Apple состоятся позже, чем ожидалось.

О сроках выхода этих устройств в своем Twitter-аккаунте сообщил блогер Джон Проссер, который известен публикацией утечек информации о продуктах Apple.

По его словам, презентация смартфона iPhone 12 ожидается на 42-й неделе года (ориентировочно — 12 октября). В тот же день начнут принимать предварительные заказы, а спустя неделю — 19 октября — товары появятся в продаже.

Объявление и продажа «продвинутой» версии смартфона — iPhone 12 Pro ожидаются позже, ориентировочно в ноябре. Проссер отмечает, что точных дат по iPhone 12 Pro пока еще нет.

Часы Apple Watch 6 и планшет iPad 8 представят значительно раньше, чем смартфоны. По информации Проссера, презентация этих устройств состоится уже 7 сентября, а продажи, вероятно, начнутся сразу же.

Стоит добавить, что Проссер ранее точно назвал даты презентаций iPhone SE и MacBook Pro 13.

Напомним, недавно эксперты назвали самую популярную модель iPhone за всю историю Apple.