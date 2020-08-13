Цього року має відбутися презентація нових смартфонів компанії Apple, фото: Martin Abegglen

https://racurs.ua/ua/n142444-datu-prezentaciyi-novyh-iphone-nazvaly-insaydery.html

Ракурс

Презентації нових смартфонів іPhone, планшетів iPad та «розумних» годинників від американської компанії Apple відбудуться пізніше, ніж очікувалося.

Про терміни виходу цих пристрої у своєму Twitter-акаунті повідомив блогер Джон Проссер, відомий публікацією витоків інформації про продукти Apple.

За його словами, презентація смартфона iPhone 12 очікується на 42-му тижні року (орієнтовно — 12 жовтня). Того ж дня почнуть приймати попередні замовлення, а ще через тиждень — 19 жовтня — товари з’являться у продажу.

Анонс та продаж «просунутої» версії смартфона — iPhone 12 Pro очікуються пізніше, орієнтовно у листопаді. Проссер зазначає, що точних дат щодо iPhone 12 Pro наразі ще немає.

Часи Apple Watch 6 та планшет iPad 8 презентуватимуть значно раніше, ніж смартфони. За інформацією Проссера, презентація цих пристроїв відбудеться вже 7 вересня, а продажі, ймовірно, розпочнуться відразу ж.

Варто додати, що Проссер раніше точно назвав дати презентацій iPhone SE и MacBook Pro 13.

Нагадаємо, нещодавно експерти назвали найпопулярнішу модель iPhone за всю історію Apple.