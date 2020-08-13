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Цього року має відбутися презентація нових смартфонів компанії Apple, фото: Martin Abegglen
Дату презентації нових iPhone назвали інсайдериhttps://racurs.ua/ua/n142444-datu-prezentaciyi-novyh-iphone-nazvaly-insaydery.htmlРакурс
Презентації нових смартфонів іPhone, планшетів iPad та «розумних» годинників від американської компанії Apple відбудуться пізніше, ніж очікувалося.
Про терміни виходу цих пристрої у своєму Twitter-акаунті повідомив блогер Джон Проссер, відомий публікацією витоків інформації про продукти Apple.
За його словами, презентація смартфона iPhone 12 очікується на 42-му тижні року (орієнтовно — 12 жовтня). Того ж дня почнуть приймати попередні замовлення, а ще через тиждень — 19 жовтня — товари з’являться у продажу.
Анонс та продаж «просунутої» версії смартфона — iPhone 12 Pro очікуються пізніше, орієнтовно у листопаді. Проссер зазначає, що точних дат щодо iPhone 12 Pro наразі ще немає.
Часи Apple Watch 6 та планшет iPad 8 презентуватимуть значно раніше, ніж смартфони. За інформацією Проссера, презентація цих пристроїв відбудеться вже 7 вересня, а продажі, ймовірно, розпочнуться відразу ж.
Варто додати, що Проссер раніше точно назвав дати презентацій iPhone SE и MacBook Pro 13.
Нагадаємо, нещодавно експерти назвали найпопулярнішу модель iPhone за всю історію Apple.
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