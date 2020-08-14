Демарш Украины из антитеррористического центра СНГ инициировал Зеленский

https://racurs.ua/n142471-demarsh-ukrainy-iz-antiterroristicheskogo-centra-sng-iniciiroval-zelenskiy.html

Ракурс

Украина может покинуть антитеррористический центр СНГ — президент Владимир Зеленский 13 августа внес в Верховную Раду законопроект о выходе Украины из положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Проект закона вчера был зарегистрирован на сайте украинского парламента и передан на рассмотрение руководству ВР.

Антитеррористический центр СНГ — отраслевой орган, обеспечивающий координацию взаимодействия компетентных органов стран СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Его создали решением совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 года.

Напомним, 5 августа Украина вышла из еще одного международного соглашения, связанного с СНГ. Речь идет о сотрудничестве пограничных войск стран-участниц СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.