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Ракурс
Демарш Украины из антитеррористического центра СНГ инициировал Зеленский

Демарш Украины из антитеррористического центра СНГ инициировал Зеленский

14 авг 2020, 12:00
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Украина может покинуть антитеррористический центр СНГ — президент Владимир Зеленский 13 августа внес в Верховную Раду законопроект о выходе Украины из положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ).

Проект закона вчера был зарегистрирован на сайте украинского парламента и передан на рассмотрение руководству ВР.

Антитеррористический центр СНГ — отраслевой орган, обеспечивающий координацию взаимодействия компетентных органов стран СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма. Его создали решением совета глав государств СНГ от 21 июня 2000 года.


Фото: Скріншот з сайту ВР

Напомним, 5 августа Украина вышла из еще одного международного соглашения, связанного с СНГ. Речь идет о сотрудничестве пограничных войск стран-участниц СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Источник: Ракурс


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