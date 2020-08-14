Демарш України з антитерористичного центру СНД ініціює Зеленський

https://racurs.ua/ua/n142471-demarsh-ukrayiny-z-antyterorystychnogo-centru-snd-iniciuie-zelenskyy.html

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Україна може покинути антитерористичний центр СНД — президент Володимир Зеленський 13 серпня вніс до Верховної Ради законопроект про вихід України з положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Проект закону вчора було зареєстровано на сайті українського парламенту та передано на розгляд керівництву ВР, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Антитерористичний центр СНД — галузевий орган, що забезпечує координацію взаємодії компетентних органів держав СНД у галузі боротьби з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму. Його створили рішенням ради глав держав СНД 21 червня 2000 року.

Нагадаємо, 5 серпня Україна вийшла зі ще однієї міжнародної угоди, пов’язаної з СНД. Йдеться про співробітництво прикордонних військ держав-учасниць СНД з питань науково-дослідницької діяльності.