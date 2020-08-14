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Ракурс
Демарш України з антитерористичного центру СНД ініціює Зеленський

Демарш України з антитерористичного центру СНД ініціює Зеленський

14 сер 2020, 12:00
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Україна може покинути антитерористичний центр СНД — президент Володимир Зеленський 13 серпня вніс до Верховної Ради законопроект про вихід України з положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Проект закону вчора було зареєстровано на сайті українського парламенту та передано на розгляд керівництву ВР, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Антитерористичний центр СНД — галузевий орган, що забезпечує координацію взаємодії компетентних органів держав СНД у галузі боротьби з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму. Його створили рішенням ради глав держав СНД 21 червня 2000 року.


Фото: Скріншот з сайту ВР

Нагадаємо, 5 серпня Україна вийшла зі ще однієї міжнародної угоди, пов’язаної з СНД. Йдеться про співробітництво прикордонних військ держав-учасниць СНД з питань науково-дослідницької діяльності.

Джерело: Ракурс


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