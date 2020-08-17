Боевики «Вагнера» на Донбассе. Фото: narodna-pravda.ua

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Российская пропаганда продолжает активно работать против Украины. Государственный «Первый канал» России вечером 16 августа показал интервью с высланными из Беларуси боевиками частной военной компании «Вагнера».

Наемников представили как граждан Российской Федерации, которые якобы стали «жертвами провокации украинских спецслужб». РосТВ опровергает то, что задержанные являются боевиками «Вагнера». Эту же версию ранее в течение недели распространяли и другие провластные медиа в России, сообщает телеканал «Настоящее время».

Мужчины в масках и кепках заявляют представителю «Первого канала», что работу охранников им предлагал некий куратор, который звонил с номера, который зарегистрирован в Сирии. Издание «Комсомольская правда», которое цитируют авторы интервью, ранее рассказывало, что работа по охране нефтяных месторождений якобы должна была быть в Ливии и Венесуэле. В репортаже также говорится о том, что «куратор» отдельно интересовался у россиян тем, принимали ли они участие в боевых действиях на Донбассе.

Неизвестные лица утверждают, что якобы застряли в Беларуси из-за того, что женщина, которая занималась логистикой их поездки, сказала им, что не может состыковать рейсы для большой группы. Неизвестная представилась россиянам сотрудницей российского посольства Ларисой Самариной, но на фото наемники ее якобы не узнали. Женщина пообещала решить проблему с доездом в точку назначения и предложила россиянам санаторий в Беларуси.

Задержанные признаются, что якобы ничего не знали о предстоящих выборах президента Беларуси.

Напомним, 14 августа России передали 32 российских наемников из частной военной компании «Вагнера», задержанных 29 июля на территории Беларуси.