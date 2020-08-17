Бойовики «Вагнера» на Донбасі. Фото: narodna-pravda.ua

https://racurs.ua/ua/n142567-zatrymani-u-bilorusi-boyovyky-vagnera-daly-interv-u-rostb-podrobyci-video.html

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Російська пропаганда продовжує активно працювати проти України. Державний «Перший канал» Росії увечері 16 серпня показав інтерв’ю з висланими з Білорусі бойовиками приватної військової компанії «Вагнера».

Найманців представили як громадян Російської Федерації, які начебто стали «жертвами провокації українських спецслужб». РосТБ спростовує те, що затримані є бойовиками «Вагнера». Цю ж версію раніше протягом тижня поширювали й інші провладні медіа в Росії, повідомляє телеканал «Настоящее время».

Чоловіки у масках та кепках заявляють представнику «Першого каналу», що роботу охоронців їм пропонував якийсь куратор, який телефонував із номера, який зареєстрований у Сирії. Видання «Комсомольская правда», яке цитують автори інтерв’ю, раніше розповідало, що робота з охорони нафтових родовищ нібито мала бути в Лівії і Венесуелі. У репортажі також ідеться про те, що «куратор» окремо цікавився у росіян про те, чи брали вони участь у бойових діях на Донбасі.

Невідомі особи стверджують, що начебто застрягли в Білорусі через те, що жінка, яка займалася логістикою їхньої поїздки, сказала їм, що не може зістикувати рейси для великої групи. Невідома представилася росіянам співробітницею російського посольства Ларисою Самариною, але на фото найманці її нібито не впізнали. Жінка пообіцяла вирішити проблему з доїздом у точку призначення і запропонувала росіянам санаторій в Білорусі.

Затримані зізнаються, що начебто нічого не знали про майбутні вибори президента Білорусі.

Нагадаємо, 14 серпня Росії передали 32 російських найманців із приватної військової компанії «Вагнера», затриманих 29 липня на території Білорусі.