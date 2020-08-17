Проливные дожди на Закарпатье затопили улицы городов. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n142568-prolivnye-dojdi-na-zakarpate-zatopili-ulicy-gorodov-foto-video.html

Ракурс

Проливные дожди на Закарпатье спровоцировали затопление улиц некоторых городов региона. Дренажная система не справлялась с большим количеством воды и улицы превратились в озера.

Особенно сильно пострадал город Виноградов. Видео потопа в Виноградове появились в Facebook.

Местные жители в соцсетях просят депутатов хотя бы перед местными выборами проявить какую-то активность и решить вопрос с отводом воды, потому что затопление улиц города после ливней уже стало привычным делом.

Пользователи шутят в соцсетях, что Виноградов превратился в маленькую Венецию.

Как ранее писал «Ракурс», вечером 11 августа сильный ливень превратил центральные улицы Днепра в реки. Шквальный ветер повалил деревья, а крупный град побил автомобили.