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Проливные дожди на Закарпатье затопили улицы городов. Фото: Facebook
Проливные дожди на Закарпатье затопили улицы городов (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n142568-prolivnye-dojdi-na-zakarpate-zatopili-ulicy-gorodov-foto-video.htmlРакурс
Проливные дожди на Закарпатье спровоцировали затопление улиц некоторых городов региона. Дренажная система не справлялась с большим количеством воды и улицы превратились в озера.
Особенно сильно пострадал город Виноградов. Видео потопа в Виноградове появились в Facebook.
Местные жители в соцсетях просят депутатов хотя бы перед местными выборами проявить какую-то активность и решить вопрос с отводом воды, потому что затопление улиц города после ливней уже стало привычным делом.
Пользователи шутят в соцсетях, что Виноградов превратился в маленькую Венецию.
Как ранее писал «Ракурс», вечером 11 августа сильный ливень превратил центральные улицы Днепра в реки. Шквальный ветер повалил деревья, а крупный град побил автомобили.
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