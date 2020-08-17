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Ракурс
Проливные дожди на Закарпатье затопили улицы городов. Фото: Facebook

Проливные дожди на Закарпатье затопили улицы городов (ФОТО, ВИДЕО)

17 авг 2020, 11:31
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Проливные дожди на Закарпатье спровоцировали затопление улиц некоторых городов региона. Дренажная система не справлялась с большим количеством воды и улицы превратились в озера.

Особенно сильно пострадал город Виноградов. Видео потопа в Виноградове появились в Facebook.

Местные жители в соцсетях просят депутатов хотя бы перед местными выборами проявить какую-то активность и решить вопрос с отводом воды, потому что затопление улиц города после ливней уже стало привычным делом.

Пользователи шутят в соцсетях, что Виноградов превратился в маленькую Венецию.


Проливные дожди на Закарпатье затопили улицы городов. Фото: Facebook

Как ранее писал «Ракурс», вечером 11 августа сильный ливень превратил центральные улицы Днепра в реки. Шквальный ветер повалил деревья, а крупный град побил автомобили.

Источник: Ракурс


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