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Сильні зливи на Закарпатті затопили вулиці міст. Фото: Facebook
Сильні зливи на Закарпатті затопили вулиці міст (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n142568-sylni-zlyvy-na-zakarpatti-zatopyly-vulyci-mist-foto-video.htmlРакурс
Сильні зливи на Закарпатті спровокували затоплення вулиць деяких міст регіону. Дренажна система не справлялася із великою кількістю води і вулиці перетворилися на озера.
Особливо сильно постраждало місто Виноградів. Відео потопу у Виноградові з’явилися у Facebook.
Місцеві жителі в соцмережах просять депутатів хоча б перед місцевими виборами проявити якусь активність і вирішити питання з відведенням води, тому що затоплення вулиць міста після злив вже стало звичною справою.
Користувачі жартують у соцмережах, що Виноградів перетворився на маленьку Венецію.
Як раніше писав «Ракурс», увечері 11 серпня сильна злива перетворила центральні вулиці Дніпра на річки. Шквальний вітер повалив дерева, а град побив автомобілі.
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