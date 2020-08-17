Сильні зливи на Закарпатті затопили вулиці міст. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n142568-sylni-zlyvy-na-zakarpatti-zatopyly-vulyci-mist-foto-video.html

Ракурс

Сильні зливи на Закарпатті спровокували затоплення вулиць деяких міст регіону. Дренажна система не справлялася із великою кількістю води і вулиці перетворилися на озера.

Особливо сильно постраждало місто Виноградів. Відео потопу у Виноградові з’явилися у Facebook.

Місцеві жителі в соцмережах просять депутатів хоча б перед місцевими виборами проявити якусь активність і вирішити питання з відведенням води, тому що затоплення вулиць міста після злив вже стало звичною справою.

Користувачі жартують у соцмережах, що Виноградів перетворився на маленьку Венецію.

Як раніше писав «Ракурс», увечері 11 серпня сильна злива перетворила центральні вулиці Дніпра на річки. Шквальний вітер повалив дерева, а град побив автомобілі.