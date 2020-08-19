Этническая украинка стала первой женщиной-министром финансов Канады. Фото: ЕРА

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Христя Фриланд, канадский политик с украинскими корнями, возглавила канадский Минфин. За всю историю Канады женщину впервые назначили на эту должность.

Фриланд заменила на посту главы Минфина Билла Морно, подавшего в отставку в понедельник после встречи с премьер-министром Джастином Трюдо. Об этом сообщает Toronto City News.

Нового министра финансов поздравил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter. Он написал, что надеется на дальнейшее сотрудничество Канады и Украины для смягчения экономических последствий пандемии.

Христя Фриланд — канадская писательница, журналист и политик. Она была избрана в парламент Канады в 2013 году. В ноябре 2015 года ее назначили министром международной торговли Канады. С 2017 года она занимала должность министра иностранных дел Канады, а в 2019 году стала заместителем премьер-министра Канады.

Мать Фриланд была украинкой по происхождению, однако родилась она в лагере для беженцев в Германии в 1946 году.

Фриланд владеет украинским, русским, итальянским, французским и английским языками.