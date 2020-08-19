Етнічна українка стала першою жінкою-міністром фінансів Канади. Фото: ЕРА

https://racurs.ua/ua/n142665-etnichna-ukrayinka-stala-pershou-jinkou-ministrom-finansiv-kanady.html

Ракурс

Христя Фріланд, канадський політик з українським корінням, очолила канадський Мінфін. За всю історію Канади жінку вперше призначили на цю посаду.

Фріланд замінила на посаді глави Мінфіну Білла Морно, який подав у відставку в понеділок після зустрічі з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. Про це повідомляє Toronto City News.

Нового міністра фінансів Канади привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter. Він написав, що сподівається на подальшу співпрацю Канади і України для пом’якшення економічних наслідків пандемії.

Христя Фріланд — канадська письменниця, журналіст і політик. Вона була обрана до парламенту Канади в 2013 році. У листопаді 2015 року її призначили міністром міжнародної торгівлі Канади. З 2017 року вона обіймала посаду міністра закордонних справ Канади, а в 2019 році стала заступником прем'єр-міністра Канади.

Мати Фріланд була українкою за походженням, проте народилася вона в таборі для біженців в Німеччині в 1946 році.

Фріланд володіє українською, російською, італійською, французькою та англійською мовами.