Коронавирус в Киеве за сутки обнаружили у более двух сотен человек. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Ракурс

В Киеве за последние сутки, 18 августа, резко увеличилось количество больных коронавирусом.

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 215 человек, среди заболевших — 13 детей. Вчера заболели 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет, пять девочек от трех до 17 лет и восемь мальчиков от одного года до 17. Инфицировались также шесть медиков. Об этом 19 августа сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания 18 августа обнаружили в Дарницком районе — 35, в Подольском — 26 и 22 случая в Деснянском районе.

По словам мэра, возросло количество и госпитализированных — вчера в больницы попали 49 пациентов, а другие преодолевают болезнь дома. Выздоровели за вторник 26 человек, а с начала пандемии выздоровели уже 3 тыс. 484 человека. Всего в Киеве уже 10 тыс. 945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, два коронавирусных рекорда в Украине обнаружили за минувшие сутки. В течение 18 августа заболели 1 тыс. 967 человек, а в больницы попали 463 больных. За все время эпидемии зарегистрировали уже 96 тыс. 403 зараженных.