Коронавірус у Києві за добу виявили у понад двох сотень осіб. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n142670-koronavirus-u-kyievi-za-dobu-vyyavyly-u-ponad-dvoh-soten-osib-karta.html

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У Києві за останню добу, 18 серпня, різко збільшилася кількість хворих на коронавірус.

За минулу добу COVID-19 виявили в 215 осіб, серед хворих — 13 дітей. Вчора захворіли 110 жінок віком від 18 до 90 років, 92 чоловіка віком від 18 до 83 рокiв, п’ятеро дівчаток від трьох до 17 років та восьмеро хлопчиків від одного року до 17. Інфікувалися також шестеро медиків. Про це 19 серпня повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Найбільше випадків захворювання 18 серпня виявили в Дарницькому районі — 35, Подільському — 26 та 22 випадки в Деснянському районі.

За словами мера, зросла кількість й госпіталізованих — вчора до лікарень потрапили 49 пацієнтів, а інші долають хворобу вдома. Одужали за вівторок 26 осіб, а з початку пандемії видужали вже 3 тис. 484 особи. Загалом у Києві вже 10 тис. 945 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, два коронавірусних рекорди в Україні виявили за минулу добу. Упродовж 18 серпня захворіли 1 тис. 967 осіб, а в лікарні потрапили 463 хворих. За весь час епідемії зареєстрували вже 96 тис. 403 заражених.