Правительство разделило деньги на аэропорты и договорилось со словаками о полетах из Ужгорода

https://racurs.ua/n142684-pravitelstvo-razdelilo-dengi-na-aeroporty-i-dogovorilos-so-slovakami-o-poletah-iz-ujgoroda.html

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Кабмин увеличил финансирование на ремонт аэропортов в Украине. В частности, правительство добавило средства на реконструкцию международного аэропорта «Одесса» и завершило финансирование проекта в Виннице.

По итогам заседания КМУ 19 августа стало понятно, что смета ремонта аэропорта в Одессе составит 2,9 млрд грн (увеличение на 117,5 млн грн).

В Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года правительство сегодня включило проектирование и строительство аэропорта «Мукачево». Пока на объект выделили 30 млн грн.

В то же время Кабмин исключил аэропорт в городе Винница из перечня объектов, которые предполагалось финансировать государством (1 млрд грн). Ранее Министерство инфраструктуры выделило 300 млн грн на реконструкцию в 2019 году, но финансирование не началось.

В 2019 году затянулась процедура отбора генподрядчика. Это произошло из-за многочисленных жалоб от участников процедуры закупки в Антимонопольный комитет.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на заседании правительства, что вместе с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем согласовал возобновление работы аэропорта в Ужгороде.

Осталось подписать межправительственные соглашения. Это произойдет во время визита президента Владимира Зеленского в Словакию в сентябре. Вопрос возобновления полетов стороны обсуждают уже более года.

Ранее правительство одобрило проект соглашения об использовании части воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода. Он расположен у границы со Словакией. Поэтому самолеты, направляющиеся в или из аэропорта, нарушают воздушное пространство этой страны, что создает проблемы в деятельности аэропорта.