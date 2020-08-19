Уряд розділив гроші на аеропорти і домовився зі словаками про польоти з Ужгорода

https://racurs.ua/ua/n142684-uryad-rozdilyv-groshi-na-aeroporty-i-domovyvsya-zi-slovakamy-pro-poloty-z-ujgoroda.html

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Кабмін збільшив фінансування на ремонт аеропортів в Україні. Зокрема, уряд додав кошти на реконструкцію міжнародного аеропорту «Одеса» і завершив фінансування проекту у Вінниці.

За підсумками засідання КМУ 19 серпня стало зрозуміло, що кошторис ремонту аеропорту в Одесі становитиме 2,9 млрд грн (збільшення на 117,51 млн грн).

До Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року уряд сьогодні включив проектування та будівництво аеропорту «Мукачево». Наразі на об'єкт виділили 30 млн грн.

Водночас Кабмін виключив аеропорт у місті Вінниця з переліку об'єктів, на які передбачалося державне фінансування (1 млрд грн). Раніше Міністерство інфраструктури виділило 300 млн грн на реконструкцію у 2019 році, але фінансування не відбулося.

У 2019 році затягнулася процедура відбору генпідрядника. Це сталося через численні скарги від учасників процедури закупівлі до Антимонопольного комітету.

Окрім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів на засіданні уряду, що разом із прем'єр-міністром Словаччини Ігорем Матовичем погодив відновлення роботи летовища в Ужгороді.

Залишилося підписати міжурядові угоди. Це станеться під час візиту президента Володимира Зеленського до Словаччини у вересні. Питання відновлення сторони обговорюють вже більше року.

Раніше уряд схвалив проект угоди про використання частини повітряного простору Словаччини в аеропорту Ужгорода. Аеропорт «Ужгород» розташований біля кордону зі Словаччиною. Тому літаки, що прямують до чи з аеропорту, порушують повітряний простір цієї країни, що створює проблеми у діяльності аеропорту.