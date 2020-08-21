Снежана Егорова. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n142784-raguli-i-seluki-egorova-oskandalilas-zayavleniem-ob-ukrainskih-geroyah-video.html

Ракурс

Снежана Егорова, украинская телеведущая, красноречиво продемонстрировала свое отношение к украинским героям, которые, не жалея собственных жизней, защищают Украину.

Егорова заявила, что ее абсолютно не устраивает все, «что предлагается в послемайданное время». Ей не нравятся новые украинские герои, которых она назвала «рауглями» и «селюками» в программе «ПрямоTalk».

Какой он образ нашего украинского современного героя? Все, что предлагается в последнее, послемайданное время, к примеру, меня абсолютно не устраивает. Мне не нравятся эти герои. Эти рагули, которые вылезли непонятно откуда, селюки, которые говорят на суржике и готовы свою жизнь положить, — заявила Егорова.

По мнению Егоровой, жизнь, которую готовы пожертвовать украинские герои, ничего из себя не представляет. Мало того, телеведущая считает, что готовность пожертвовать собой — это «суицидальная готовность, когда человек не видит перспективы в своей будущей жизни».

Жизнь какая? Которая ничего из себя не представляет? То есть люди, которые никогда ничему не учились, не стремились к чему-то, они просто готовы пожертвовать своей жизнью? Да, это подвиг, возможно, а может быть, это высокая суицидальная готовность, когда человек не видит перспективы в своей будущей жизни и эта жизнь не представляет для него ценности и он хочет ею распорядиться хоть как-то. Это как наркоманы, которые готовы за дозу жизни продать, — добавила Егорова.

Украинцы были шокированы такими заявлениями Егоровой и в соцсетях подвергли ее слова жесткой критике. Телеведущей напомнили, что среди погибших героев были не только «рагули», которым нечего терять, но и известные успешные люди.

Некоторые пользователи заявили, что теперь понимают, почему от Егоровой ушел Антон Мухарский.

Как ранее писал «Ракурс», замглавреда Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина в Facebook высмеяла похороны Героя Украины Дениса Волочаева. Она насмехалась над похоронной процессией, которая проводила в последний путь героя.