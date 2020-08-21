Сніжана Єгорова. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n142784-raguli-i-seluky-iegorova-vtrapyla-u-skandal-cherez-cynichnu-zayavu-pro-ukrayinskyh-geroyiv.html

Ракурс

Сніжана Єгорова, українська телеведуча, красномовно продемонструвала своє ставлення до українських героїв, які, не шкодуючи власного життя, захищають Україну.

Єгорова заявила, що її абсолютно не влаштовує все, «що пропонується у післямайданний час». Їй не подобаються нові українські герої, яких вона назвала «рауглями» і «селюками» у програмі «ПрямоTalk».

Який він образ нашого українського сучасного героя? Все, що пропонується в останній, післямайданний час, наприклад, мене абсолютно не влаштовує. Мені не подобаються ці герої. Ці рагулі, які вилізли незрозуміло звідки, селюки, які розмовляють на суржику і готові своє життя покласти, — заявила Єгорова.

На думку Єгорової, життя, яким готові пожертвувати українські герої, нічого з себе не представляє. Мало того, телеведуча вважає, що готовність пожертвувати собою — це «суїцидальна готовність, коли людина не бачить перспективи у своєму майбутньому житті».

Життя яке? Яке нічого з себе не представляє? Тобто люди, які ніколи нічому не вчилися, не прагнули до чогось, вони просто готові пожертвувати своїм життям? Так, це подвиг, можливо, а може бути, це висока суїцидальна готовність, коли людина не бачить перспективи у своєму майбутньому житті і це життя не представляє для неї цінності і вона хоче ним розпорядитися хоч якось. Це як наркомани, які готові за дозу життя продати, — додала Єгорова.

Українці були шоковані такими заявами Єгорової та в соцмережах піддали її слова жорсткій критиці. Телеведучій нагадали, що серед загиблих героїв були не тільки «рагулі», яким нічого втрачати, а й відомі успішні люди.

Деякі користувачі заявили, що тепер розуміють, чому Єгорову покинув Антон Мухарський.

Як раніше писав «Ракурс», заступник головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна у Facebook висміяла похорон Героя України Дениса Волочаєва. Вона глузувала над похоронною процесією, яка проводила в останню путь героя.