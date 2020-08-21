Чи можна заразитися коронавірусом через грудне молоко, з'ясували вчені. Фото: Kolobok.ua

https://racurs.ua/ua/n142782-chy-mojna-zarazytysya-koronavirusom-cherez-grudne-moloko-z-yasuvaly-vcheni.html

Ракурс

Коронавірус дуже заразний і смертельно небезпечний, але не всі контакти можуть призводити до інфікування. Американські вчені з’ясували, що ризик зараження коронавірусом через материнське молоко мінімальний.

Наразі немає фактів зараження коронавірусом немовлят через вживання інфікованого материнського молока, але вчені вирішили експериментально перевірити такі ризики, пише журнал Американської медичної асоціації JAMA.

Для експерименту були взяті 64 зразка грудного молока у 18 хворих на коронавірус жінок. Лише один зразок дав позитивний результат. Але після проведення більш ретельного аналізу було встановлено, що виявлений генетичний код коронавірусу не здатний заразити немовлят.

Вчені уточнюють, що виявлення вірусної РНК не можна прирівнювати до інфекції.

Під час експерименту також були імітовані умови процесу пастеризації Холдера. У зразки грудного молока двох здорових донорів додали SARS-CoV-2. Вміст пробірок нагрівали до 62,5°C протягом 30 хвилин, потім охолоджували до 4 °C. Після пастеризації здатний до зараження коронавірус у молоці не виявили.

Зараз вчені хочуть з’ясувати, чи містить грудне молоко активні противірусні компоненти, наприклад, антитіла до SARS-CoV-2, які жінки можуть виробляти після контакту з вірусом і передавати немовлятам через молоко.

Медики нагадують, що не слід відмовлятися від раннього грудного вигодовування, тому що воно знижує ризик синдрому раптової дитячої смерті та ожиріння у дітей, а також покращує імунітет і підвищує інтелект дитини. Для матерів грудне вигодовування не менш корисне, адже воно знижує ризик розвитку раку грудей і яєчників, серцево-судинних захворювань та діабету II типу.

Як раніше писав «Ракурс», сінгапурські вчені провели експеримент, який довів, що коронавірус на замороженому м’ясі або рибі зберігав здатність до зараження кілька тижнів навіть при температурі -80°С.