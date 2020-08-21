Можно ли заразиться коронавирусом через грудное молоко, выяснили ученые. Фото: Kolobok.ua

https://racurs.ua/n142782-mojno-li-zarazitsya-koronavirusom-cherez-grudnoe-moloko-vyyasnili-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус очень заразен и смертельно опасен, но не все контакты могут приводить к инфицированию. Американские ученые выяснили, что риск заразиться коронавирусом через материнское молоко минимален.

В настоящее время нет фактов заражения коронавирусом младенцев из-за употребления инфицированного материнского молока, но ученые решили экспериментально проверить такие риски, пишет журнал Американской медицинской ассоциации JAMA.

Для эксперимента были взяты 64 образца грудного молока у 18 больных коронавирусом женщин. Лишь один образец дал положительный результат. Но после проведения более тщательного анализа было установлено, что обнаруженный генетический код коронавируса не способен реплицироваться, следовательно, не может заразить грудного ребенка.

Ученые уточняют, что обнаружение вирусной РНК нельзя приравнивать к инфекции.

Во время эксперимента также были имитированы условия процесса пастеризации Холдера. В образцы грудного молока двух здоровых доноров добавили SARS-CoV-2. Содержимое пробирок нагревали до 62,5°C в течение 30 минут, затем охлаждали до 4 °C. После пастеризации способный к заражению коронавирус в молоке не обнаружили.

Сейчас ученые хотят выяснить, содержит ли грудное молоко активные противовирусные компоненты, например, антитела к SARS-CoV-2, которые женщины могут вырабатывать после контакта с вирусом и передавать младенцам через молоко.

Медики напоминают, что не следует отказываться от раннего грудного вскармливания, потому что оно снижает риск синдрома внезапной детской смерти и ожирения у детей, а также улучшает иммунитет и повышает интеллект ребенка. Для матерей грудное вскармливание не менее полезно, ведь оно снижает риск развития рака груди и яичников, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа.

Как ранее писал «Ракурс», сингапурские ученые провели эксперимент, который доказал, что коронавирус на замороженном мясе или рыбе сохранял способность к заражению несколько недель даже при температуре -80°С.