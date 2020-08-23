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Мужчина умер естественной смертью. Об этом сообщает The
Guardian.
Авторы книги рекордов указывали старейшим мужчиной Боба Вейтона, который умер в мае этого года в возрасте 112 лет. В свою очередь южноафриканские СМИ описывают Блома как
«неофициального» самого старого человека в мире.
Ушел на пенсию Фредди только в возрасте 80 лет. Старейший человек в мире считал, что прожил так долго из-за «благодати Божей».
Самый старый человек на планете. Фото: The Guardian
Умер самый старый человек мира (ФОТО)https://racurs.ua/n142863-umer-samyy-staryy-chelovek-mira-foto.htmlРакурс
Самый старый человек мира скончался в больнице Кейптауна в Южно-Африканской республике. Фреду Блому было 116 лет.
Мужчина умер естественной смертью. Об этом сообщает The
Guardian.
Сообщается, что Фредди Блом, согласно документам, родился 8 мая 1904 года. Однако эту информацию не подтвердили в Книге рекордов Гиннеса.
Авторы книги рекордов указывали старейшим мужчиной Боба Вейтона, который умер в мае этого года в возрасте 112 лет. В свою очередь южноафриканские СМИ описывают Блома как
«неофициального» самого старого человека в мире.
«Неофициальный» самый старый человек в мире родился в маленьком городке Аделаида. Городок расположен у горного хребта Большой Винтерберг в провинции Восточный Кейп в Южной Африке.
Сообщается, что вся семья мужа погибла во время эпидемии испанского гриппа 1918 года. У него есть трое детей, которых он вырастил вместе со своей женой Жанетт. Блом был рабочим всю свою жизнь. Сначала он работал на ферме, а затем начал работать в строительной отрасли.
Ушел на пенсию Фредди только в возрасте 80 лет. Старейший человек в мире считал, что прожил так долго из-за «благодати Божей».
Напомним, ранее мы сообщали, что Борис Патон, многолетний президент Национальной академии наук Украины, умер на 102-ом году жизни.
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