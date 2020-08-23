Самый старый человек на планете. Фото: The Guardian

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Ракурс

Самый старый человек мира скончался в больнице Кейптауна в Южно-Африканской республике. Фреду Блому было 116 лет.

Мужчина умер естественной смертью. Об этом сообщает The Guardian.



Сообщается, что Фредди Блом, согласно документам, родился 8 мая 1904 года. Однако эту информацию не подтвердили в Книге рекордов Гиннеса.

Авторы книги рекордов указывали старейшим мужчиной Боба Вейтона, который умер в мае этого года в возрасте 112 лет. В свою очередь южноафриканские СМИ описывают Блома как «неофициального» самого старого человека в мире.







«Неофициальный» самый старый человек в мире родился в маленьком городке Аделаида. Городок расположен у горного хребта Большой Винтерберг в провинции Восточный Кейп в Южной Африке.

Сообщается, что вся семья мужа погибла во время эпидемии испанского гриппа 1918 года. У него есть трое детей, которых он вырастил вместе со своей женой Жанетт. Блом был рабочим всю свою жизнь. Сначала он работал на ферме, а затем начал работать в строительной отрасли.

Ушел на пенсию Фредди только в возрасте 80 лет. Старейший человек в мире считал, что прожил так долго из-за «благодати Божей».



Напомним, ранее мы сообщали, что Борис Патон, многолетний президент Национальной академии наук Украины, умер на 102-ом году жизни.