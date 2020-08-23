Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Самый старый человек на планете. Фото: The Guardian

Умер самый старый человек мира (ФОТО)

23 авг 2020, 20:12
999

Самый старый человек мира скончался в больнице Кейптауна в Южно-Африканской республике. Фреду Блому было 116 лет.

Мужчина умер естественной смертью. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что Фредди Блом, согласно документам, родился 8 мая 1904 года. Однако эту информацию не подтвердили в Книге рекордов Гиннеса.

Авторы книги рекордов указывали старейшим мужчиной Боба Вейтона, который умер в мае этого года в возрасте 112 лет. В свою очередь южноафриканские СМИ описывают Блома как «неофициального» самого старого человека в мире.

Фред Блом. Фото: The Guardian

«Неофициальный» самый старый человек в мире родился в маленьком городке Аделаида. Городок расположен у горного хребта Большой Винтерберг в провинции Восточный Кейп в Южной Африке.


Сообщается, что вся семья мужа погибла во время эпидемии испанского гриппа 1918 года. У него есть трое детей, которых он вырастил вместе со своей женой Жанетт. Блом был рабочим всю свою жизнь. Сначала он работал на ферме, а затем начал работать в строительной отрасли.

Ушел на пенсию Фредди только в возрасте 80 лет. Старейший человек в мире считал, что прожил так долго из-за «благодати Божей».

Напомним, ранее мы сообщали, что Борис Патон, многолетний президент Национальной академии наук Украины, умер на 102-ом году жизни.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров