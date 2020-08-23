Найстаріша людина світу. Фото: The Guardian

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Ракурс

Найстаріша людина світу померла в лікарні Кейптауна в Південно-Африканській республіці. Фреду Блому було 116 років.

Чоловік помер природною смертю. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що Фреді Блом, згідно з документами, народився 8 травня 1904 року. Проте цю інформацію не підтвердили в Книзі рекордів Гіннеса.

Автори книги рекордів вказували найстарішим чоловіком Боба Вейтона, який помер у травні цього року у віці 112 років. Зі свого боку південноафриканські ЗМІ описують Блома як «неофіційно» найстарішу людину у світі.





«Неофіційна» найстаріша людина у світі народилася в сільському містечку Аделаїда. Містечко розташоване біля гірського хребта Великий Вінтерберг у провінції Східний Кейп у Південній Африці.

Повідомляється, що вся родина чоловіка загинула під час епідемії іспанського грипу 1918 року. У нього є троє дітей, яких він виростив разом зі своєю дружиною Жанетт. Блом був робітником усе свое життя. Спочатку він працював на фермі, а потім почав працювати в будівельній галузі.

Пішов на пенсію Фреді лише у віці 80 років. Найстарший чоловік у світі вважав, що прожив так довго через «благодать Божу».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Борис Патон, багаторічний президент Національної академії наук України, помер на 102-у році життя.