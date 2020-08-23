Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавирус в Украине приближается ко второй волне. Министерство здравоохранения Украины по состоянию на 23 августа заявило, что 15 областей и город Киев не соответствуют условиям для ослабления карантина, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Больничных мест в медучреждениях первой волны пока хватает. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства здравоохранения страны.





Сообщается, что показатель заболеваемости в течение 14 дней на 100 тыс. населения превышен в Киеве, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Худшая ситуация среди всех регионов — в Черновицкой области, где 250,8 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, когда предельно допустимая норма — 40.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения призвало регионы подготовиться ко второй волне коронавируса. Речь идет о подготовке больниц второй волны к приему пациентов.