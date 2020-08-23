Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142864-poslabluvaty-karantyn-sche-rano-u-15-oblastyah-i-kyievi-spysok.html

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Коронавірус в Україні наближається до другої хвилі. Міністерство охорони здоров’я України станом на 23 серпня заявило, що 15 областей і місто Київ не відповідають умовам для послаблення карантину, введеного у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Лікарняних місць в медзакладах першої хвилі поки вистачає. Про це свідчать опубліковані дані Міністерства охорони здоров’я країни.

Повідомляється, що показник захворюваності протягом 14 днів на 100 тис. населення перевищено в Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Найгірша ситуація серед всіх регіонів — в Чернівецькій області, де 250,8 хворих COVID-19 на 100 тис. населення, коли найвища допустима норма — 40.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я закликало регіони підготуватися до другої хвилі коронавірусу. Йдеться про підготовку лікарень другої хвилі до прийому пацієнтів.